Esplosione in un appartamento: grave un’anziana allettata

Un boato improvviso ha scosso il tardo pomeriggio di ieri in via Moccone, a Bisignano. Erano circa le 18:00 quando un’esplosione, causata con ogni probabilità dal malfunzionamento di una bombola di gas, ha sventrato parte di un’abitazione, seminando il panico tra i residenti della zona.

​Il dramma all’interno dell’abitazione

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, al momento della deflagrazione all’interno dell’appartamento si trovava una donna anziana.

La vittima, che si trovava a letto per motivi di salute, è stata investita in pieno dall’onda d’urto e dalle fiamme sprigionatesi subito dopo lo scoppio.

​Nello stesso stabile risiede anche un’altra persona che, fortunatamente, non avrebbe riportato conseguenze gravi, pur rimanendo sotto shock per l’accaduto.

​I soccorsi e la corsa in ospedale

​La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure d’urgenza alla donna.

Date le gravi ustioni riportate e la fragilità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove la donna si trova attualmente sotto stretta osservazione medica.

​Indagini in corso

​L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella verifica della stabilità dell’edificio.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi tecnici necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare se l’esplosione sia stata causata da un difetto della bombola o da una perdita nell’impianto.

​Aggiornamento: Al momento la zona di via Moccone resta transennata per consentire il completamento dei rilievi. Le condizioni dell’anziana restano critiche.