Esplosione in una macelleria nella notte, feriti cinque vigili del fuoco e due poliziotti

Cinque vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Europa e due poliziotti sono rimasti feriti questa notte, intorno all’1:40, nel corso di un intervento all’interno di una macelleria di via Santa Lucia, nel quartiere Sant’Antonio a Reggio Calabria.

La squadra dei pompieri al momento di accedere all’interno dei locali è stata investita da un’esplosione improvvisa, probabilmente di una bombola di gpl. Tra i vigili del fuoco e i poliziotti qualcuno ha riportato piccole fratture ed ustioni e, fortunatamente, nessuno ha corso pericolo di vita.

Portati nell’immediatezza in ospedale, i cinque componenti della squadra dei pompieri sono stati dimessi stamattina con prognosi tra i cinque e i venti giorni. Coinvolti in modo lieve anche due agenti della Polizia.

Sono ancora in corso le indagini e le verifiche tecniche per stabilire l’esatta dinamica dell’esplosione.