Esplosione in un’azienda, imprenditore in gravi condizioni

Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un’esplosione avvenuta nella sua azienda, probabilmente a causa di una fuga di gas. L’incidente si è verificato in un locale secondario adibito a cucina.

Fiamingo ha riportato ustioni sul 70% del corpo, con lesioni particolarmente gravi su mani, volto e torace. Dopo un primo soccorso all’ospedale Jazzolino, la gravità delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Catania.

Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare con precisione le cause dell’esplosione