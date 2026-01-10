Esplosione nella notte a Vallefiorita, ignoti sradicano e portano via il bancomat

Colpo grosso nella notte a Vallefiorita. Intorno alle ore 3 della notte tra venerdì e sabato, un boato ha squarciato il silenzio del centro cittadino. Ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat del Banco di Credito Cooperativo (BCC) di Montepaone, situato nei pressi della villa comunale.

Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno utilizzato la tecnica dell’esplosione, probabilmente con il metodo della “marmotta”, per scardinare l’apparato Atm.

L’area dell’esplosione è stata delimitata dalle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi scientifici per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Resta ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino, ma i danni alla struttura esterna appaiono ingenti. Nella stessa notte e nella stessa zona è stata rubata un’automobile, una Fiat Panda, di proprietà di un giovane del posto, ma non si sa se i due episodi siano collegati.

Il furto del bancomat di Vallefiorita non è isolato. Nelle ultime settimane la Calabria è stata teatro di numerosi assalti simili ai danni di filiali bancarie e uffici postali.

Il modus operandi (azione notturna, uso di esplosivi e furto di veicoli locali per la fuga) suggerisce l’esistenza di una banda specializzata che sta colpendo ripetutamente il territorio.

