Esplosivi, munizioni e prodotti alimentari pericolosi: 15 denunce dei carabinieri

Controlli a tappeto e soprattutto mirati dei Carabinieri di Taurianova nella Piana di Gioia Tauro. L’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati ha portato alla denuncia di 15 persone per reati che spaziano dalla detenzione illecita di esplosivi ai reati contro il patrimonio e la persona, comprese violazioni al Codice della Strada.

Controlli, il bilancio dell’attività dei militari dell’Arma

Tra gli interventi più rilevanti, la Sezione Radiomobile ha sorpreso due soggetti in possesso di 62 artifizi pirotecnici artigianali per un peso complessivo di circa 26 chilogrammi, oltre a un coltello a serramanico, subito sequestrati. A San Giorgio Morgeto, un uomo è stato denunciato per la detenzione abusiva di munizionamento per fucile da caccia.

I controlli sulla sicurezza stradale hanno portato all’intercettazione di due automobilisti alla guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici oltre i limiti di legge: per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Sul fronte dei reati predatori, i Carabinieri di Polistena hanno denunciato una giovane sorpresa a rubare generi alimentari in un supermercato, che nel tentativo di fuggire ha aggredito un dipendente. Altri interventi hanno riguardato il furto aggravato di energia elettrica a Cinquefrondi, il furto di componentistica da veicoli sequestrati e l’acquisto di parti di autovetture di sospetta provenienza.

Prodotti ortofrutticoli in cattivo stato

L’attenzione dei Carabinieri si è estesa anche alla tutela della salute pubblica: a Polistena un commerciante è stato denunciato per la vendita di prodotti ortofrutticoli in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità, successivamente sequestrati.

Diverse denunce sono inoltre scaturite da dissidi privati, con reati come violazione di domicilio, violenza privata, minacce e violazione di sigilli su immobili sottoposti a sequestro.

Infine, nel corso dei controlli, diversi giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, sottoposte a sequestro amministrativo.