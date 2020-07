Esselunga: oltre 100 nuove assunzioni

Potete inviare la vostra candidatura entro il 30 luglio 2020.

Esselunga, una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione, effettuerà oltre 100 nuove assunzioni da inserire nei 150 punti vendita, dove lavorano già più di 24.000 dipendenti. La ricerca riguarda Cassiere/i, che dovranno assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela negli acquisti;

Addetti Servizio Clienti (Call Center), che dovranno assistere telefonicamente i clienti nella gestione delle richieste di informazioni e nel servizio di spesa on-line (navigazione sito, informazioni sui prodotti, consegne) e supportare i negozi nella sottoscrizione e gestione delle carte Fidaty e raccolta punti; Allievi vari Reparti (gastronomia, macelleria, panificazione …), i quali dovranno svolgere le operazioni necessarie alla preparazione e alla vendita assistita e al libero servizio dei diversi prodotti al fine di garantire il massimo livello di qualità sia in termini di prodotto sia di servizio;

Allievi Responsabili, che dovranno assistere la clientela, organizzare e gestire il personale di reparto, esporre nella sala vendita i prodotti in assortimento, analizzare i dati di vendita, gestire gli ordini di acquisto specifici di reparto e dei flussi delle merci, verificare gli standard di sicurezza del reparto e del negozio etc.

Le figure ricercate devono essere in possesso di… continua a leggere