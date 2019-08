“Est-Albi 2019, un borgo in festa”. Al via un ricco calendario di eventi

“Est-Albi 2019, un borgo in festa” questo il nome che l’amministrazione comunale del neo sindaco Salvatore Ricca ha inteso dare al ricco calendario di eventi che animeranno le vie e le piazze del comune presilano e della sua frazione. Si partirà da Piazza Giuditta Levato sabato 3 agosto, “Pompieropoli” è il primo appuntamento dedicato ai più piccoli, a cui i nuovi inquilini della casa comunale hanno deciso di dedicare molta attenzione; sarà invece il talento musicale di Tilly Garcea, albese Doc, concorrente dell’ultima edizione della Corrida, ad aprire le manifestazioni nella frazione San Giovanni il 6 agosto; nel corso dei giorni successivi, tanti gli artisti locali che, ciascuno a suo modo, intratterranno la comunità.

Ci sarà la Compagnia Teatrale “Tutto Esauriti” guidata dalla regista Antonella Palamara che, tra risate e più di un momento di riflessione, dedicherà una intensa rappresentazione alla malattia mentale, ci sarà Domenico Canino, deus ex machina di Wild Fest giunto alla seconda edizione che animerà le strade del borgo con le installazioni artistiche di talenti come Carlos Atoche, Giuseppe Scalise, Francesca De Fazio, Nicola Bevacqua, Laura Russo. Molto atteso il concerto di Brian Scavullo, cantautore italoamericano che per la prima volta si esibirà nella piazza del paese che ha dato i natali ad i suoi bisnonni.

E ancora, esibizioni della banda musicale “Città di Albi”, di gruppi di Taranta, spazio anche per la Festa dello Sport e quella dei colori con Holy Color. Spazio anche ad importanti attività culturali, “Connessioni culturali, territorio, progetti a confronto” un, si spera, costruttivo incontro tra i delegati alla cultura dell’hinterland presilano a cura di Cosmos Tre e la presentazione di Resalio, romanzo di Elly Irukandji, che, dopo aver presentato la sua opera prima su tutto il territorio regionale, a Caserta ed alle fiere del libro di Roma e Torino, finalmente racconterà la storia di Morgana ai suoi compaesani. Anche Villaggio Buturo, con i suoi boschi di faggio e la sua natura incontaminata sarà teatro di importanti eventi culturali grazie all’impegno profuso dai gestori della Locanda Pecora Nera come il concerto del Francesco Loccisano Live Quartet il 10 e la presentazione del libro “La Botanica della Birra” il 31 agosto.

Grande la soddisfazione espressa dal sindaco Ricca e dal delegato alla cultura comunale Giove Bevacqua, i quali, facendosi portavoce della squadra di governo completamente rinnovata e vogliosa di lasciare un solco importante nella storia di Albi, hanno dichiarato “La stagione degli eventi che inaugureremo tra qualche giorno non è che l’inizio di un grande ed importante percorso di crescita sociale e culturale per tutti noi. Nei prossimi mesi abbiamo in cantiere tanti altri appuntamenti, Albi tornerà presto ad occupare il posto che merita in un ambito territoriale, la Presila, ricco di meraviglie”.