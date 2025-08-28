EstArte, stasera al via Catanzaro Sound: 37 artisti in gara da tutta la Calabria

Tra la giuria Eugenio Cesaro, frontman degli Eugenio in via di Gioia

Il 28 e 29 agosto 2025, dalle ore 20.30, il Parco Gaslini, a Catanzaro, ospiterà la seconda edizione di Catanzaro Sound, il festival degli artisti emergenti calabresi che quest’anno amplia i suoi orizzonti accogliendo musicisti da tutta la regione.

In una terra in cui troppo spesso i giovani talenti sono costretti a emigrare per trovare spazi e occasioni in cui esprimersi, Catanzaro Sound sceglie di andare nella direzione opposta: creare opportunità qui, dove i talenti nascono e crescono, trasformando la Calabria in un luogo di incontro, condivisione e futuro.

Sul palco saliranno 37 artisti selezionati grazie a un progetto del Comune di Catanzaro e del Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” di Catanzaro, con la collaborazione tecnica di Open Stage. All’interno della rassegna “Dentro il confine, musica, dialoghi, e sapori tra terra e mare” Due giornate di musica e creatività per dare voce ai giovani e valorizzarne il percorso artistico attraverso tre importanti premi. (Leggi qui i nomi degli artisti in gara https://www.instagram.com/catanzarosound/)

A dare ulteriore prestigio alla manifestazione sarà la presenza nella giuria di Eugenio Cesaro, voce e autore degli Eugenio in Via Di Gioia, una delle band più originali e seguite della scena indipendente italiana. Con lui Verdiana Vitti, Artist Manager e Producer, tra le fondatrici di VIVI e manager di Carlo Amleto, Giulia Vecchio e Sarafine, e Amedeo Lobello, docente del Conservatorio “P. I. Tchaikovsky”.

A condurre il festival saranno i giornalisti Maria Teresa Rotundo (Catanzaroinforma) e Filippo Coppoletta (La Nuova Calabria). Special guest della seconda edizione sarà Emmanuele Arabia, vincitore della prima edizione.

Musica, energia e passione per chiudere in bellezza l’edizione 2025 di EstArte, con una festa che unisce il pubblico e mette in primo piano le nuove generazioni.