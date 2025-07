Estate 2025: Olivadi si anima con un ricco calendario di eventi

Con l’arrivo dell’estate, il comune di Olivadi offre ai suoi cittadini e visitatori un’agenda fitta di appuntamenti, pensata per intrattenere ogni fascia d’età e soddisfare i gusti più diversi. La locandina di “Notti d’Estate 2025” svela un programma che spazia dalla musica classica e popolare, a serate dedicate ai più piccoli, fino a sagre e celebrazioni tradizionali.

Il mese di agosto si apre con due eventi di rilievo: il 5 agosto l’arte della lirica sarà protagonista con il “Note d’Estate – Concerto Lirico” che vedrà esibirsi talenti come Marin Mollica, Lorenzo Paolodoro e Stefany Pandolfo. L’appuntamento è alle 21:45 in corte Mellace.

Due giorni dopo, il 7 agosto, gli amanti della tradizione popolare potranno godere dello spettacolo “Pierino e il Lupo” con la favola musicale di Erica Maestri, che avrà luogo alle 21:45 nell’androne Singitico.

La musica continua a farla da padrone l’8 agosto con “Ruscella & Francesco” in piazza Beato Antonio e il 9 agosto con il “Summer Trio” che porterà il jazz e il bossanova in piazza giardino Melito, con artisti come Diego Costanzo, Andrea De Luca e Mimmo De Paola.

La tradizione si fonde con la festa il 10 agosto con la “Festa dell’Emigrante”, una serata che celebra le radici e i legami con la comunità, arricchita da premi, balli e degustazioni tipiche.

I più piccoli avranno la loro serata speciale l’11 agosto con “La Festa dei Bambini”, che promette giochi, gonfiabili e tanto divertimento. A seguire, il 12 agosto il ritmo travolgente della “Tarantanota” animerà piazza Beato Antonio, riscoprendo le sonorità tradizionali in chiave moderna.

Il 14 agosto sarà il giorno del “Carnevale Estivo”, un’esplosione di allegria con gruppi storici, sfilate, balli e degustazioni di prodotti calabresi di alta qualità. Il divertimento continuerà il 14 agosto con il “Dj Max”, un appuntamento con la disco music anni ’80-’90, per far ballare i nostalgici e non solo.

Le celebrazioni proseguono il 16 agosto con il 1° anniversario dell’associazione “New Generation Calabrim Olivadi”, un momento di comunità e tradizione che si concluderà con degustazioni di prodotti tipici locali e l’esibizione della banda “Arto-Band”.

Non mancherà la cultura l’18 agosto con lo “Storico gran concerto bandistico ‘Due Mari’ Tiriolo”, un evento che celebra la storia e la musica.

Per gli amanti dei sapori autentici, il 20 agosto è la data da segnare per la “Sagra del Tartufo – Gelato di Pizza”, un connubio insolito e gustoso che promette di deliziare anche i palati più esigenti.

Infine, il sipario calerà il 23 agosto con la “Festa di Fine Estate”, una serata dedicata alle degustazioni, ai mercatini e alla musica, per salutare la stagione estiva in grande stile.

Con un programma così diversificato, Olivadi si conferma una meta ideale per vivere un’estate all’insegna del divertimento, della tradizione e della buona compagnia.