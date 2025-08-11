Estate a Sant’Andrea Jonio: stasera in scena la commedia “Cumpara Cricòfappu Cummara Maliùsa”

Il Borgo di Sant’Andrea Jonio si prepara a una serata di cultura, tradizione e divertimento grazie all’iniziativa dell’Associazione Primavera Andreolese, che nell’ambito della rassegna “E.State con Primavera Andreolese” propone uno spettacolo teatrale tutto da ridere.

L’11 agosto alle ore 21:30, in Corso Umberto I, il gruppo teatrale amatoriale “Facci senza scuàrnu” porterà in scena la commedia “Cumpara Cricòfappu Cummara Maliùsa”, liberamente tratta da un’opera di Rocco Chinnici. L’adattamento e la regia sono affidati a Domenico Cosentino, che guida un cast ricco di volti noti della comunità.

Sul palco si alterneranno Anna Rita Montelione (Rosaria), Graziella Frangipane (Agnese), Fiorella Demetrio (Grazia), Bruno Romagnolo (Totò), Giuseppe Lijoi (Don Liborio), Francesco Giuseppe (Kevin), Francesco Talarico (Turi) e Francesco Gerace (Dottore), per un intreccio di situazioni comiche e personaggi pittoreschi che promettono di conquistare il pubblico.

L’evento rientra nel calendario estivo promosso dalla Primavera Andreolese, in collaborazione con realtà culturali e associative locali, e mira a valorizzare la tradizione teatrale popolare, mantenendo vivo il dialetto e le storie di paese in un contesto di festa e socialità.