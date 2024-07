“Estate in Sicurezza 2024”, controlli dei Carabinieri nel soveratese

Nel secondo weekend di luglio appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno continuato ad operare intensamente in tutto il territorio costiero di competenza, da Copanello a Guardavalle marina, così come annunciato nelle scorse settimane nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, denominato “Estate in Sicurezza 2024“.

Focus su criminalità e sicurezza stradale. L’obiettivo è duplice: da un lato, contrastare la criminalità predatoria; dall’altro, prevenire reati connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Oltre 200 veicoli controllati e 524 persone identificate, segnalati anche 3 giovani per consumo non terapeutico di sostanza stupefacente. Controlli anche su soggetti sottoposti a misure restrittive.

I Carabinieri hanno controllato 38 persone già sottoposte a diverse misure restrittive, a tutela della sicurezza pubblica. Numerose le violazioni al codice della strada: 4 patenti ritirate, 1 carta di circolazione e 63 punti sottratti.

Denunce per porto abusivo di armi, false dichiarazioni, appropriazione indebita, violenza privata – danneggiamento – furto, ricettazione e rifiuto di accertamenti per constatare nell’eventuale guida sotto l’effetto di ebbrezza alcolica e uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, un giovanissimo della zona, sorpreso con un tirapugni in acciaio, è stato segnalato per porto abusivo di armi.

Un turista è stato controllato alla guida di un’autovettura e non è scappato all’occhio attento dei Carabinieri il fatto che avesse fornito un’identità diversa per non far risultare che guidasse senza patente di guida poiché revocata.

Due uomini del reggino sono stati controllati a bordo di un’autovettura a noleggio per la quale, i titolari dell’agenzia, avevano lamentato la mancata restituzione. Una giovane donna, a seguito di una lite di vicinato, avrebbe messo fuori uso una telecamera installata all’ingresso della porta d’ingresso di una sua confinante.

Un uomo, invece, è stato controllato alla guida di un ciclomotore segnalato come oggetto di furto. Il conducente del mezzo è stato anche sanzionato anche per guida senza patente, poiché mai conseguita.

Un giovane, alla guida di un’auto con la quale rimaneva coinvolto in un incidente stradale autonomo, si è invece rifiutato di sottoporsi ai test per escludere la guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti e la patente di guida gli è stata ritirata.