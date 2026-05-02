“Estate Ragazzi 2026”: un’estate da vivere insieme presso l’oratorio Salesiano di Soverato

Siamo felici di presentare “Estate Ragazzi 2026”, l’iniziativa estiva che animerà il nostro Oratorio Salesiano di Soverato, dedicata a bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media.

Dal 22 giugno al 18 luglio, ogni pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00, apriremo le porte del nostro oratorio per offrire ai più giovani uno spazio di incontro, gioco e crescita, nello stile educativo di Don Bosco.

Il tema scelto per questa edizione è “Hercules”, un grande classico Disney che insegna che un vero eroe, come spesso sottolineato anche nelle moderne rivisitazioni, non si misura dalla forza fisica, ma dalla forza del suo cuore, dalla capacità di amare e sacrificarsi.

Il programma sarà ricco e variegato: Olimpiadi, paintball, pomeriggi al mare, uscite settimanali, serate insieme e tante altre esperienze pensate per favorire socialità, divertimento e crescita personale.

Il nostro obiettivo è creare un ambiente accogliente e formativo, dove ogni ragazzo possa sentirsi parte di una comunità e vivere un’estate significativa, fatta di amicizia, rispetto e collaborazione.

Le iscrizioni sono aperte tramite modulo online, confermando in oratorio con pagamento della quota.

Invitiamo tutte le famiglie del territorio a partecipare e a condividere con noi questo mese intenso nello spirito salesiano.