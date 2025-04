“Euro.Soul 2025” a Soverato, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola concede l’alto patrocinio

Siamo lieti di annunciare che Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, ha deciso di concedere l’alto patrocinio del Parlamento Europeo al nostro evento: Euro.Soul 2025 – European Soul Festival – IX Edizione, che si terrà a Soverato dal 5 al 9 maggio 2025.

In qualità di Presidente fondatore dell’organizzazione promotrice del Festival, accolgo questa notizia con profondo orgoglio ed emozione. Il rinnovo dell’alto patrocinio conferma l’importanza di Euro.Soul come evento di respiro internazionale, capace di unire dibattiti, momenti di riflessione, laboratori didattici per studenti e tanto divertimento per tutti.

Anche quest’anno, l’anima europea del Festival non si riflette solo nei temi e nelle attività proposte (il programma definitivo sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale di JUMP), ma anche nella presenza di ben 112 tra studenti ed educatori europei, che grazie al programma Erasmus+ animeranno le giornate del Festival. I colori di Germania, Romania, Francia, Groenlandia e Bulgaria si uniranno a quelli delle bandiere italiana ed europea, creando un mosaico culturale vibrante e dinamico.

Il coraggio di proseguire tra le avversità e l’umiltà di ammainare le vele gonfie per il vento favorevole sono da sempre il tratto distintivo di JUMP. Dal 2012, lavoriamo con dedizione in questo territorio, portando la nostra Calabria in Europa attraverso meeting internazionali e progetti finanziati dai programmi europei. Allo stesso tempo, accogliamo con entusiasmo ospiti internazionali che spesso, per la prima volta, scoprono le bellezze della nostra regione grazie a motivi professionali, restando poi incantati dai suoi tesori nascosti.

In un periodo storico segnato da sfide geopolitiche, guerre, trasformazioni digitali e ambientali, il futuro dell’Unione Europea appare complesso e spesso fragile. Nonostante le difficoltà, vogliamo mantenere vivo il nostro impegno per l’educazione e l’istruzione scolastica, proponendo attività ludico-didattiche e momenti di riflessione per sensibilizzare studenti, educatori, il terzo settore, la politica e la stampa locale sull’importanza dell’armonia e del senso di unione, valori fondamentali per ogni comunità.

Questa IX Edizione di Euro.Soul Festival è dedicata con affetto e riconoscenza ad una persona speciale: il Prof. Vittorio Daniele, che con spirito di volontariato e amicizia ha sostenuto a lungo la nostra organizzazione. Per ricordarlo, durante la serata dell’8 maggio, presso il Teatro Comunale di Soverato, verrà consegnata una targa in suo onore.