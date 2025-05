Euro.Soul 2025 a Soverato – Un grazie con effetto arcobaleno

Si è conclusa, tra sorrisi, pioggia e stupore, la IX Edizione di Euro.Soul – European Soul Festival, evento internazionale promosso da JUMP – Gioventù in riSalto con il patrocinio del Parlamento Europeo e del Comune di Soverato.

Quella che doveva essere la giornata conclusiva, dedicata alla tanto attesa Schuman Cup, è stata in parte stravolta da una forte tempesta che ha impedito lo svolgimento dell’evento sportivo finale.

Ma, proprio come nei racconti più belli, la natura ha voluto regalarci un epilogo simbolico e poetico: un doppio arcobaleno ha colorato il cielo di Soverato, riflettendo perfettamente lo stato d’animo di tutti noi.

Il Festival si era aperto, lunedì 5 Maggio, con una vera e propria invasione di colori e lingue europee, ed è terminato con tutti i colori dell’arcobaleno, che per noi rappresentano gioia, speranza e gratitudine.

Un segno che porteremo con noi come preludio alla X Edizione che nel 2026 celebrerà un traguardo importante. Euro.Soul 2025 ha accolto oltre 130 ospiti internazionali provenienti da Francia, Germania, Romania, Bulgaria,Groenlandia, Macedonia del Nord, che per un’intera settimana hanno condiviso attività educative, laboratori nelle scuole del territorio, esperienze interculturali con la comunità locale e momenti artistici intensi, come la serata teatrale, di Giovedì 8 Maggio, dedicata alla cittadinanza digitale.

Nonostante la complessità organizzativa, ogni giornata è stata un successo: coinvolgente, dinamica e ben riuscita, grazie al lavoro instancabile dello staff di JUMP, alla collaborazione delle scuole partner e delle tante associazioni amiche, alla straordinaria accoglienza del territorio, che quest’anno più che mai ha partecipato con entusiasmo e affetto.

E anche venerdì, nonostante la pioggia, i bambini ospiti hanno potuto concludere in festa, giocando e partecipando ad attività didattiche alternative presso il campo “Nunzio Marino”, guidati dallo staff di JUMP, tra giochi, musica e saluti finali.

Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno creduto, partecipato, supportato e vissuto questo progetto. Euro.Soul non è solo un Festival: è una comunità che cresce, una visione europea che si realizza, un viaggio collettivo fatto di umanità, coraggio e relazioni vere.

Ci vediamo nel 2026 per la Decima Edizione. Sarà ancora più speciale.

Pietro Curatoia

Presidente e fondatore JUMP