Euro.Soul Festival 2026: 180 book trailer da tutta Europa e grande serata l’8 maggio al Teatro Comunale di Soverato

Prosegue l’avvicinamento alla X Edizione di Euro.Soul Festival (4–9 maggio 2026) con uno degli appuntamenti più attesi: la serata dedicata al contest internazionale “Let’s Book Trailers”, in programma giovedì 8 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Soverato.

Il concorso ha raccolto 180 book trailer realizzati da scuole e organizzazioni di Estonia, Bulgaria, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo e Polonia, suddivisi in tre categorie: 12–14 anni, 15–20 anni e over 20. Un risultato che conferma la forza di un progetto capace di unire lettura, creatività e competenze digitali.

I lavori saranno valutati da una giuria internazionale composta da: Laura Castro Iglesia (Madrid, Spagna), Prof.ssa di Lingua e Letteratura Spagnola; Nick Büscher (Bad Nenndorf, Germania), Prof. di Filosofia e Letteratura Tedesca; Karine Van Beek (Soverato, Italia – originaria del Belgio), Prof.ssa di Lingua Tedesca; Guerino Nisticò, operatore turistico – Badolato Slow Village.

La giuria è presieduta dalla Prof.ssa Daniela Marcheschi, critica letteraria italiana e ospite di Euro.Soul Festival, che nel corso delle giornate del Festival sarà protagonista anche di una presentazione di libro e di una lectio magistralis dal titolo “Umorismo e valori nelle opere di Collodi”, in collaborazione con le scuole locali coinvolte: I.I.S. “Guarasci-Calabretta”, Istituto Comprensivo “Soverato 1” e Istituto FMA.

Come nelle precedenti edizioni, “Let’s Book Trailers” non è solo una competizione, ma un vero cammino formativo: i partecipanti hanno avuto l’opportunità di leggere un nuovo libro e trasformarlo in racconto visivo, rafforzando competenze digitali e narrative e sperimentando – in modo guidato – un uso creativo e consapevole dell’intelligenza artificiale.

Durante la serata saranno premiati i migliori lavori per ciascuna categoria e il vincitore assoluto, che sarà premiato ancora una volta da Gianvito Casadonte, ideatore e direttore del Magna Graecia Film Festival.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo sarà lo spettacolo teatrale della compagnia soveratese “I Sognattori”, che contribuirà a rendere concreto e vicino a tutti il tema centrale del Festival 2026: la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000).

Nei prossimi giorni, attraverso i canali istituzionali di JUMP, sarà possibile consultare il programma definitivo di Euro.Soul Festival 2026 e tutti i dettagli degli eventi pubblici e delle attività con le scuole.