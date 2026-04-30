Euro Soul Festival: a Soverato i diritti diventano teatro con la “Compagnia dei Sognattori”

In occasione della X edizione dell’European Soul Festival, evento che dal 2013 celebra in Calabria la Festa dell’Europa con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, venerdì 8 maggio, alle ore 21,00, la “Compagnia dei Sognattori” porterà in scena lo spettacolo “UNA CARTA…MILLE VOLTI”.

Questo lavoro teatrale, creato ad hoc per l’occasione, darà voce ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea, trasformando principi spesso percepiti come astratti, in storie vive, concrete e profondamente umane.

Tra riflessioni, sorrisi e sorprendenti scoperte sulla nostra storia, lo spettacolo si propone come un’occasione per riflettere e, allo stesso tempo, divertirsi.

Una serata pensata per essere didattica, interessante e capace di lasciare un segno, mostrando come i diritti non siano solo parole scritte, ma volti, storie e valori che ci appartengono ogni giorno.

“Una carta… mille volti” non vuole essere solo teatro, ma un’occasione di partecipazione culturale e civile aperta a tutti. Un appuntamento da non perdere per chi crede nel valore delle persone e nella forza delle storie condivise.