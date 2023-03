EuroDigiCultHer Erasmus in Spagna per studenti e docenti del Malafarina di Soverato

Nel cuore della Catalogna, nella città di Manresa, presso l’Institut Guillem Catà, dal 12 al 17 febbraio 2023, si è svolta la quinta mobilità prevista dal progetto Ka229 EuroDigiCultHer Erasmus durante la quale 4 studentesse (Daria Arcuri, Benedetta Chiefari, Giorgia Giamo e Zhang Wenya) e 3 docenti (Savina Moniaci, Anna Maria Salerno, Claudio Cherubino) dell’Istituto Tecnico Tecnologico (ITT) Malafarina di Soverato hanno incontrato i colleghi di altre cinque nazioni europee (Croazia, Portogallo, Grecia, Ungheria e Spagna).

Il progetto, coordinato dalla scuola croata I Gimnazija Osijek, persegue l’obiettivo di incentivare la digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo come previsto dal piano dell’Agenda Digitale per l’Europa e si concluderà nel mese di maggio 2023 in Italia.

I partecipanti alla quinta mobilità sono stati accolti a Manresa, nella Casa Lluvià, un edificio protetto dal Patrimonio dell’Unesco che attualmente ospita la sede del Collegio degli Architetti Bages i Berguedà e gli uffici della Fiera del Mediterraneo .

Il programma ha previsto nel primo giorno una visita al Monastero benedettino di Montserrat, che si trova sull’omologa montagna situata in Catalogna che offre una splendida vista panoramica sulla pianura del Bages e sui Pirenei e, nel secondo giorno, una visita nelle città di Vic e Girosa.

Il terzo giorno, i partecipanti hanno ammirato le bellezze di Barcellona e la Sagrada Familia, che si caratterizza per la presenza di 18 torri dedicate a figure importanti della Bibbia, che, oltre ad essere considerata uno dei tratti distintivi dell’identità della città, nel 2005 è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco con particolare riferimento alla parte progettata da Gaudì. La Sagrada Familia, la cui costruzione iniziò nel 1882, al termine dei lavori diventerà l’edificio più alto di Barcellona e la chiesa più alta del mondo.

Altrettanto suggestiva è stata la visita della seconda chiesa più importante di Barcellona, la.Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia, situata nel quartiere gotico e spesso denominata “Cattedrale La Seu” per riferirsi allo status della Chiesa come sede della diocesi.

Gli studenti e i docenti dell’ITT Malafarina, in compagnia dei colleghi spagnoli, hanno assistito, nella città di Manresa, ai Castellers, uno spettacolo vibrante e coinvolgente, in cui le comunità si sfidano nella costruzione di torri umane.

Nel quinto giorno vi è stata la visita dell’Institut Guillem Catà di Manresa durante la quale gli studenti, suddivisi in gruppi internazionali, hanno partecipato alle attività di Gamification, creando test interattivi tramite infografiche animate per rappresentare i luoghi visitati durante la settimana, mentre i docenti si sono riuniti per approfondire le tematiche connesse alla creazione di sbocchi professionali per i giovani e hanno visitato i laboratori professionali dell’Istituto.

La quinta mobilità di EuroDigiCultHer si è conclusa con la consegna dei diplomi e con la cena di arrivederci in Italia a cui hanno partecipato gli studenti e i docenti di tutte le nazioni europee coinvolte.