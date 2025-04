Europa allo scuro

Notizia: l’intera Spagna, l’intero Portogallo e un buon pezzo di Francia sono rimasti al buio, allo scuro; e io scrivo scuro e buio perché quando i giornali e le tv se la cavano con l’americanismo blackout pare quasi una cosetta simpatica; e invece è stato un dramma per un territorio vasto due volte l’Italia, e per enorme numero di persone, case con frigoriferi e congelatori, e industrie, e treni, e aerei, e ospedali e banche e computer e ogni altro immaginabile genere di servizi: a proposito, anche le auto elettriche che ci devono salvare: ahahahah. E ancora stamani 29 ne perdurano le conseguenze.

Non stiamo parlando di una sperduta isola della Polinesia: siamo nel cuore della progreditissima Europa. in attesa di conoscere le cause… che secondo me non conosceremo mai sul serio… io esprimo le mie sensazioni:

– il guaio è dipeso da una rete elettrica interdipendente in amplissimo raggio;

– questa rete è fragile, se basta un guasto in un posto X perché si riverberi a cascata in un’area vastissima;

– da quelle parti non ci sono alternative alla rete elettrica in caso di guasto: alla faccia della tecnologia avanzata e della scienza in generale;

– insomma, la faccenda, se è un fatto tecnico, proverebbe una gran bella inefficienza del sistema di Spagna, Portogallo e Francia;

– e se fosse un attentato? ebbene, sarebbe peggio, molto peggio, e dimostrerebbe l’inettitudine delle polizie e dei servizi segreti. Vi ricordate, anni fa, l’ondata di stragi in Francia, Belgio, Germania? Non c’è nessuno capace di prevenire, o per fermare i potenziali mascalzoni ci vuole una sentenza della Corte europea dei diritti e degli storti? E, ovviamente, dopo qualche annetto, tipo TAR sulla Trasversale.

Comunque siano andate le cose (e non facciamoci gabbo: può capitare ancora dovunque), il triste evento è la prova che il progresso è tanto più in pericolo quanto più è complesso.

Conclusione. Richiamiamo subito Platone, il quale insegna che a comandare non devono essere i tecnici ma i filosofi, quindi la politica. I tecnici devono eseguire, non comandare; ed eseguire bene: cosa che in Spagna, Portogallo e Francia non mi pare succeda. E la politica deve controllare, e senza complimenti.

A proposito: di chi è la proprietà delle reti elettriche saltate? Qui, secondo me, casca l’asino.

Ulderico Nisticò