Europa inutile

È di una incredibile stupidità che l’Europa (intesa come geografia, ma anche e soprattutto come UE) sia stata colta di sorpresa dalla guerra d’Ucraina; e, ancora peggio, che nulla abbia fatto e faccia.

C’è un precedente, ed è la sanguinosa dissoluzione della Iugoslavia dal 1991. Anche allora, nessuno aveva pensato che la Iugoslavia, entità artificiale tenuta assieme da Tito, non sarebbe durata; anche allora aspettarono tutti che le strade si riempissero di cadaveri, e nulla di nulla si fece nemmeno allora. Quando si fece qualcosa, nel 1998-9, fu aggiungere, in Serbia, massacro a massacri, e nessuno ci ha spiegato perché, e che fine ha fatto il Cossovo a favore del quale la NATO usò bombe ad “uranio impoverito”, che sempre uranio era.

A proposito, trovate in internet chi era, in Italia, il presidente del Consiglio, e chi erano i suoi ministri. Io lo so, ma studiate ogni tanto anche voi.

Con la stessa ignoranza della politica, l’EU ha fatto finta di non vedere niente, e, francamente, continua così. Se guardate la tv e leggete i giornali, non si parla che d’Ucraina… ma non si è mai vista una guerra impedita dalle belle parole! Posso però elencarvi tantissime guerre impedite dalle azioni.

Ma chi dovrebbe compiere delle azioni? Non certo l’Europa di Bruxelles, la cui inettitudine politica è fin troppo palese. Quando Erdogan lasciò senza sedia Ursula, fiorirono barzellette e vignette (clandestine: giornali e tv, censura!), ma era una cosa terribilmente seria; e, al posto di lei, qualsiasi “cudèspina” calabrese analfabeta avrebbe girato le spalle (l’espressione è più colorita, in calabrese), e via. Ma cudèspina (οἰκοδέσποινα) vuol dire padrona di casa; e Ursula non lo è, è solo una burocrate; idem per tutto l’apparato.

Ecco dunque la conclusione. Questa Europa non sarà mai nulla, e non conterà mai nulla, fin quando la sua classe dirigente sarà formata da Ursule e Ursuli con la mentalità eurocentrica… nel senso che al centro c’è l’€, un foglio di carta, e solamente l’euro. Gli Ursuli di Bruxelles ignorano la politica, e tanto più la politica estera; e figuratevi la guerra.

Ad oggi, 3 aprile, l’Europa è scandalosamente assente dalla storia. A cascata, è assente la classe politica italiana; e, nel nostro piccolo, la Calabria.

Che c’entra la Calabria con la guerra? Beh, ognuno ha la sua: noi abbiamo da spendere tre miliardi di euro; e se è un’incapace la burocrate Ursula, immaginate quanto sono inetti i burocrati di Catanzaro!

Ulderico Nisticò