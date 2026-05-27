Europa? Poco e meglio

Spero che nessuno se ne esca con battute insipide: che l’Europa non funzioni e sia una paccottiglia burocratica, io l’ho scritto e detto da anni. Alzi la mano chi non ha riso di fronte alle ferree disposizioni europee sulla forma dei tappi di plastica e sulle misure delle ricotte! Sono ben lieto che lo dica a gran voce e in occasione ufficiale la Meloni, e non come opinione, ma in veste di presidente del Consiglio.

Fatta questa necessaria premessa, commentiamo l’espressione “l’Europa faccia poco e meglio”. Poco e meglio è quello che fa, o almeno deve fare, un’entità politica che, in punta di storia e di diritto, si definisce una federazione o una confederazione.

Attenti che non sono sinonimi: la Svizzera è, almeno sulla carta, una confederazione di Stati indipendenti (Cantoni), ciascuno dei quali potrebbe separarsi; qualcuno ci provò nel 1849. Gli Stati Uniti combatterono una feroce e sanguinosa guerra civile (1861-5) tra federali del Nord e confederati del Sud.

Una futura Europa, a mio avviso, può essere solo una confederazione di Stati politicamente sovrani, ciascuno con i tappi che meglio crede, ma assieme nella politica estera sostenuta da forza militare; e in alcune grandi linee di politica economica ed energetica.

E basta, e non giova a nessuno la facile retorica europeista, e l’illusione che un domani tutti fingiamo che non siano mai esistiti Dante, Cervantes, Moliere, Goethe, Shakespeare… ognuno con la sua lingua e la sua cultura; e magari ci mettiamo a parlare in esperanto con vocabolario ridotto al minimo!

Come realizzare ciò? Intanto serve una pars destruens, quindi la riduzione dell’invadenza burocratica: non è difficile, basta che i burocrati anonimi di Bruxelles abbiano un nome e un cognome e delle precise responsabilità da pagare se sbagliano.

Serve un parlamento europeo, che, ovviamente, non sia l’attuale cimitero degli elefanti vivi e ben pagati per non fare nulla; e rappresenti non solo i partiti (ammesso che esistano ancora!) ma le corporazioni e l categorie; e si riunisca tre volte l’anno. Occorre un governo che governi.

Siamo dunque nella fase dello ius condendum. Se nascerà un’Europa o no, saranno i fatti a determinarlo.

Ulderico Nisticò