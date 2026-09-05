Eutanasia regionale differenziata

In un curioso mondo in cui se io propongo – come propongo – di sparare ai cinghiali si scatenano milioni di intellettuali di ogni età sesso ideologia religione, tutti in nome della vita, oggi fanno a gara per legalizzare il suicidio.

Gareggiano le Regioni di sinistra e di destra, in una sorta di autonomia… no, eutanasia differenziata; mentre non mi pare di ricordare che tra le competenze regionali ci sia anche la falce dell’Uguagliatrice di cui canta Gozzano.

Ora non fate i saputi, perché che si è sempre fatto lo so meglio di voi per ragioni professionali, e non si è fatto solo per malattia. Posso elencarvi da Aristotele, a Marco Antonio e Cleopatra, a Pier delle Vigne, a Pavese… e so dell’accabadora sarda molto prima che qualcuno scoprisse l’acqua calda della sua esistenza e del suo funereo compito.

So pure dal Catechismo e dal Canto XIII dell’Inferno dantesco, con il citato Piero, che il suicidio è un peccato mortale senza perdono. Il problema non è dunque, come sento, una “legge chiara” o non chiara, ma il suicidio.

E qui ci vuole, come spesso, il Vico, il quale afferma: “Il vulgo per ogni particulare vuole una legge”, e spiega che non è capace, il vulgo, di “intendere gli universali”. E attenti che nessuna legge può prevedere ogni casistica e fattispecie, anzi, più una legge contiene articoli e commi e codicilli, magari con l’interpretazione fantasiosa di qualche giudice e l’immancabile sentenza degli sfaccendati dell’Aja o dell’Onu, meno è chiara.

Esempio: quelli che ho elencato di sopra non erano ammorbati, però si suicidarono; e la depressione è una malattia oscura. E in un mondo che crede seriamente al “diritto alla felicità”, chi impedirà mai di applicare la legge a favore di chi si sentisse invece infelice stabilmente o anche solo provvisoriamente? E, contro tutti i materialismi marxiani e liberalcapitalistici, non è che uno è infelice se è scarso di soldi, giacché posso continuare l’elenco con famosi suicidi di gente che di soldi era carica e si uccise lo stesso; e le cronache dei millenni e millenni sono zeppe di poveri che hanno cercato, con successo, di rinviare il più possibile il trapasso all’Aldilà continuando allegramente a soffrire fino all’ultimo respiro.

Detto tutto ciò, concludo che ormai la cosa è fatta, e nessuno fermerà più questa pulsione di morte, con o senza leggi e leggine. Lasciamo la parola ad Orazio: “Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres”. Soverato pullula, oltre che di storici, anche di latinisti e grecisti: fatevelo tradurre.

Ulderico Nisticò