Evade dai domiciliari con la scusa di un’udienza in tribunale: arrestato

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione un soggetto, detenuto in regime di arresti domiciliari.

L’ipotesi è che l’uomo che avrebbe dovuto presenziare ad una udienza presso il Tribunale di Catanzaro fissata per le 11 di quella giornata, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione circa un’ora e mezza prima dell’orario dell’udienza senza avvertire il 112.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’accompagnamento del soggetto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, in attesa del giudizio direttissimo.