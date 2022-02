Evade dai domiciliari e tenta di uccidere l’ex compagna, arrestato

Tentato omicidio e di evasione. Nei giorni scorsi i carabinieri di Catanzaro Santa Maria hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro per tale reato nonché in aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un soggetto già indagato per il reato di maltrattamenti commesso ai danni dell’ex compagna.

L’ipotesi è che l’uomo, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari, in almeno due circostanze, sia evaso dalla propria abitazione per creare occasioni di incontro con l’ex compagna e, in un caso, si sia recato a casa della giovane e l’abbia aggredita, verbalmente e fisicamente, tentando anche di ucciderla mediante strangolamento, non riuscendo nel suo intento per l’intervento di un vicino di casa.

L’attività investigativa della Stazione dei Carabinieri di Catanzaro Santa Maria si è svolta attraverso l’escussione della vittima, di testimoni e l’acquisizione di immagini tratte da impianti di videosorveglianza.

L’uomo è stato quindi arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.