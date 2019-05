Evade dai domiciliari e viene sorpreso a passeggiare, arrestato

Evade dai domiciliari e viene sorpreso a passeggiare su viale Isonzo, a Catanzaro. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato E.A., 61enne di origine marocchina, per il reato di evasione. Alla vista della pattuglia l’uomo ha tentato di nascondere il suo volto e gli agenti, insospettiti, lo hanno raggiunto e riconosciuto per i suoi precedenti.

L’uomo, privo di documenti d’identità, è stato condotto negli uffici della questura per l’identificazione. A seguito dei controlli è emerso che lo straniero era beneficiario dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ad uscire di casa dalle 6 del mattino e fino alle 15 nei giorni feriali per motivi di lavoro ma, con l’obbligo nelle restanti ore della giornata di trattenersi in casa, con il divieto di allontanarsi senza l’autorizzazione.

Invece, ieri i poliziotti lo hanno trovato fuori della sua abitazione in orario ben oltre il permesso concessogli e privo di valida giustificazione ed autorizzazione. L’uomo ha molti precedenti di polizia per vari reati, tra cui furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti, danneggiamento, invasione di edifici, violazioni del diritto d’autore e reati in materia di stupefacenti. Per lui il pm ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.