Eventi Culturali: A Soverato si presenta il Volume su Corrado Alvaro e il cinematografo

Un importante appuntamento culturale si preannuncia per la cittadinanza di Soverato, grazie all’iniziativa della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”. Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, si terrà la presentazione del volume “L’avventura del cinematografo con Corrado Alvaro / Cineromanzi 1936/1950”.

Un Viaggio tra Letteratura e Cinema

Il libro, curato dal noto regista Eugenio Attanasio, si concentra sull’attività meno nota di Corrado Alvaro come sceneggiatore e collaboratore cinematografico tra il 1936 e il 1950. L’opera edita dalla Cineteca della Calabria, esplora il fenomeno dei cineromanzi, riviste popolari che riproponevano i film tramite fotogrammi e didascalie, offrendo una prospettiva unica sul contributo dello scrittore di San Luca alla storia del cinema italiano, che include pellicole celebri come Casta Diva, Noi Vivi, Caccia Tragica e Riso Amaro.

Relatori d’Eccezione

La presentazione si inserisce nel XXXI Anno Accademico 2025/2026 dell’Università Popolare. A discutere del volume e a dialogare con il curatore, il regista Eugenio Attanasio, saranno esperti del settore e studiosi di rilievo:

Prof.ssa Milly Curcio, critico e storico della letteratura.

Prof. Luigi Tassoni, professore emerito di letteratura italiana e di semiotica.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la figura poliedrica di Corrado Alvaro e il suo legame con la settima arte, un aspetto che trova eco anche nel mondo editoriale e della critica odierna.

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questo evento a ingresso libero, che promette di arricchire il panorama culturale della Città di Soverato.