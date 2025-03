Eventi Railtour Viaggia in Treno e Scopri la Calabria per il mese di marzo

Un mese di marzo a dir poco speciale con l’Associazione Ferrovie in Calabria e gli eventi di Railtour – Viaggia in Treno e Scopri la Calabria: sabato 15 marzo, domenica 23 marzo e domenica 30 marzo saranno infatti tre giornate molto importanti all’insegna del turismo ferroviario made in Calabria, con due eventi sostenuti da partner d’eccellenza.

Sabato 15 marzo, con partenze da Catanzaro Lido e Reggio Calabria Centrale (e relative fermate intermedie su tutto il versante jonico attraversato), sarà infatti dedicato all’ArcheoTreno, alla scoperta dell’antico borgo di Brancaleone Vetus e dei luoghi in cui visse Cesare Pavese, in occasione delle Giornate Nazionali del Paesaggio. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Brancaleone, Calabria Experience e Associazione Calabria Condivisa, è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Domenica 23 marzo ci sposteremo invece sul Treno della Sila, per una imperdibile data dedicata alle Giornate FAI di Primavera, con un viaggio a bordo del bellissimo treno storico di Ferrovie della Calabria, connesso ad una emozionante visita guidata all’interno della Riserva biogenetica dei Giganti della Sila gestita dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, che patrocina l’evento organizzato dalla nostra Associazione.

Domenica 30 marzo nuovo appuntamento con Il Treno della Sila, con due itinerari connessi al viaggio in treno storico che prevedono un tour sugli impianti di risalita di Lorica che raggiungono Monte Botte Donato, o anche in questa occasione, la visita guidata presso la Riserva biogenetica dei Giganti della Sila.