Evento culturale a Soverato: Presentazione del libro “Storia Politica della Magna Grecia” di Ulderico Nisticò

La Libera Università Popolare organizza un incontro dedicato alla storia antica e al dialogo con l’autore.
SOVERATO (CZ) – L’agenda culturale di Soverato si arricchisce di un appuntamento di grande interesse storico e letterario. La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, in occasione del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare a uno dei suoi tradizionali “Incontri Culturali del Venerdì”.
L’evento centrale di questo appuntamento sarà la presentazione del volume “Storia Politica della Magna Grecia” di Ulderico Nisticò. Un’opera che promette di gettare nuova luce sulle dinamiche politiche, sociali e istituzionali dell’antica area della Magna Grecia, una regione cruciale per la storia del Mediterraneo e, in particolare, per il Meridione d’Italia.
La presentazione si terrà Venerdì 12 Dicembre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.
Il pubblico avrà l’opportunità unica non solo di conoscere il libro, ma anche di approfondirne i temi attraverso un Dialogo con l’Autore, Ulderico Nisticò, che sarà condotto dal Prof. Pino Vitaliano. La discussione si preannuncia come un momento di arricchimento culturale, volto a esplorare le tesi e le ricerche alla base del lavoro di Nisticò.
La Libera Università Popolare, sottolinea l’importanza di questi momenti di aggregazione e apprendimento per la comunità, invitando caldamente tutti i cittadini interessati alla storia, all’archeologia e alla cultura classica a prendere parte all’incontro.