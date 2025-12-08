Evento culturale a Soverato: Presentazione del libro “Storia Politica della Magna Grecia” di Ulderico Nisticò

La Libera Università Popolare organizza un incontro dedicato alla storia antica e al dialogo con l’autore.

​SOVERATO (CZ) – L’agenda culturale di Soverato si arricchisce di un appuntamento di grande interesse storico e letterario. La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, in occasione del suo XXXI Anno Accademico 2025/2026, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare a uno dei suoi tradizionali “Incontri Culturali del Venerdì”.

​L’evento centrale di questo appuntamento sarà la presentazione del volume “Storia Politica della Magna Grecia” di Ulderico Nisticò. Un’opera che promette di gettare nuova luce sulle dinamiche politiche, sociali e istituzionali dell’antica area della Magna Grecia, una regione cruciale per la storia del Mediterraneo e, in particolare, per il Meridione d’Italia.

​La presentazione si terrà Venerdì 12 Dicembre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​Il pubblico avrà l’opportunità unica non solo di conoscere il libro, ma anche di approfondirne i temi attraverso un Dialogo con l’Autore, Ulderico Nisticò, che sarà condotto dal Prof. Pino Vitaliano. La discussione si preannuncia come un momento di arricchimento culturale, volto a esplorare le tesi e le ricerche alla base del lavoro di Nisticò.

​La Libera Università Popolare, sottolinea l’importanza di questi momenti di aggregazione e apprendimento per la comunità, invitando caldamente tutti i cittadini interessati alla storia, all’archeologia e alla cultura classica a prendere parte all’incontro.