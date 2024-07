Evoluzioni tra i bagnanti senza patente nautica, acquascooter sequestrato e 3600 euro di multa

Il personale militare dell’Ufficio locale marittimo di Cirò Marina, ha controllato e multato un natante da diporto che effettuava navigazione nella zona di mare riservata alla balneazione.

Stessa sorte è toccata al conducente di una moto d’acqua che circolava tra Le Castella e l’area Marina Protetta di Capo Rizzuto e ad un acquascooter (successivamente sequestrato) che si era avvicinato pericolosamente alla costa.

In questo caso il conducente del mezzo, che non aveva mai conseguito la patente nautica, è stato sanzionato per oltre 3600euro. Inoltre sono stati elevati due processi verbali ad un sub, per aver effettuato un’immersione nella zona B e C senza la prevista autorizzazione, nonché per aver effettuato la pesca nelle ore notturne presso la scogliera sita in località Le Castella.

Pertanto, al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 1.100euro procedendo, altresì, al sequestro dell’attrezzatura da pesca e di 1,5 kg di prodotto ittico.