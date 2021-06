“Exotica”: inaugurazione del nuovo Lounge Club di Soverato

Giovedì 10 Giugno 2021 alle ore 18:00 apre le porte Exotica, il nuovo Lounge Club di Soverato. Le note del compositore e pianista jazz Francesco Scaramuzzino ed il suono del sax del maestro Vito Procopio accompagneranno la prima serata del locale sito in Via Aldo Moro angolo con Via Carlo Amirante, a pochi passi dal Teatro Comunale e dall’Acquario, nell’area nota come “Fata Morgana” dal nome dello storico locale degli anni ’80/’90. Si tratta di un giardino di circa 1200 metri quadri con una struttura in legno totalmente riqualificato dall’azienda Vivai Avergarden S.r.l., specializzata da oltre 25 anni nella realizzazione e valorizzazione di spazi verdi pubblici e privati.

L’azienda ha scelto di dare nuova vita a questa preziosa area cittadina creando un Lounge Club elegante, rilassante e sofisticato in cui sorseggiare drink e cocktail originali, vini, birre, distillati e amari accuratamente selezionati e gustare aperitivi con stuzzicanti finger food e rivisitazioni di cibi orientali. Una seducente oasi dalle suggestioni esotiche tra piante ricercate e salotti riservati in cui è possibile rilassarsi fumando narghilè dal profumo incantevole con in sottofondo musica easy listening per un immaginario viaggio in terre lontane. Un giardino accogliente e curato in ogni dettaglio dove trascorrere serate indimenticabili dall’aperitivo al dopo cena in cui trovano spazio anche la musica dal vivo, i dj set, l’arte, la cultura e le degustazioni enogastronomiche. In programma, per tutta l’Estate, un ricco e variegato calendario di eventi culturali, artistici, enogastronomici e musicali.

Ogni venerdì sera “Friday Live Music”: musica dal vivo con concerti ed esibizioni di musicisti emergenti e band già affermate nel panorama musicale calabrese e non solo per un viaggio nella musica attraverso diversi generi e contaminazioni. Sul palco ci saranno anche attesissimi super ospiti protagonisti del funk italiano. Tutte le date degli eventi sui profili social di Exotica – The Lounge Club – Soverato.

Ogni sabato sera “Saturday Good Vibes” una raffinata selezione di musica su vinile che spazia dal jazz alla musica house passando attraverso Balearic, Late Nite, Nu Jazz, Trip Hop, Funk, Chill Out e Lo-Fi. Per tutta la stagione estiva, in consolle si alterneranno PazzfortheJazz (Sharon Esse plus MTCGT – Matteo Caglioti), Paolo Gentile, Emilio Agosto accompagnato dal maestro Rocco Riccelli alla tromba, Sirty (Antonio Corapi) e SupaMario (Mario Andrea Raiola).

Ogni domenica “Enjoy Sunday with Maracuya”: l’aperitivo in compagnia dei migliori records musicali Deep House, Funk, Chill Out e Deep Jazz rigorosamente su vinile selezionati da Dino Scarfone, Cesare Aiello e Raffaele Sestito, noti Dj della costa jonica, in un progetto musicale originale ed esclusivo.

Non solo musica, ma anche cultura e letteratura con gli “AperiReading” dei martedì di Giugno organizzati in collaborazione con la libreria indipendente “Non ci resta che leggere” di Soverato e con la “Biblioteca delle Donne” di Soverato. A Luglio spazio anche all’arte con una mostra delle opere della giovane artista calabrese Maria Gabriella Aronne in arte Briell.