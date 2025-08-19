Fabiana nata in mare e abbandonata dalla madre, ora la piccola aspetta di essere adottata

Una notte d’estate, il chiaro di luna e il suono delle onde sono stati la cornice di una nascita straordinaria, una storia che ha commosso l’intera comunità calabrese. Si chiama Fabiana, pesa tre chili, è in ottime condizioni di salute e ora è avvolta dalle amorevoli cure del dottor Pierdomenico Mammì e di tutto il reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri. Ma il suo arrivo al mondo è stato tutt’altro che ordinario.

Dieci notti fa, sulla spiaggia di Caulonia Marina, un gruppo di ragazzi di ritorno da una serata in discoteca ha notato una ragazza torinese, in vacanza in Calabria, dirigersi verso il mare, da sola e in preda al travaglio.

La giovane, con una lucidità e una freddezza sorprendenti, è entrata in acqua e ha dato alla luce la sua bambina, Fabiana, tagliando lei stessa il cordone ombelicale con una lama.

Attirati dai vagiti della neonata, i ragazzi si sono avvicinati per offrire il loro aiuto, nonostante l’iniziale resistenza della donna. Mentre tre di loro le prestavano i primi soccorsi, un quarto ha discretamente allertato i carabinieri e un’ambulanza. Madre e figlia sono state così trasportate in sicurezza all’ospedale, dove sono state ricoverate per tutti gli accertamenti necessari.

Dopo pochi giorni di degenza, la donna ha preso una decisione difficile e dolorosa: ha firmato le dimissioni e, dichiarando di non essere in grado di prendersi cura della bambina, l’ha lasciata in ospedale.

​Immediatamente è scattata una vera e propria gara di solidarietà per la piccola Fabiana, nome scelto per lei dagli assistenti sociali del Comune di Caulonia.

L’ospedale ha informato l’autorità giudiziaria e la bambina, in attesa di un possibile ripensamento della madre, è stata trattenuta nel reparto di Pediatria.

Se il periodo previsto per la revoca della rinuncia dovesse scadere, per Fabiana si apriranno le porte di una casa famiglia e, successivamente, di un percorso di affido temporaneo in attesa di essere adottata.