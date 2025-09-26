Fabio Parrottino, in arte Cronico, pubblica il nuovo singolo Altrove, un omaggio ispirato a “La musica è finita” di Franco Califano

Fabio Parrottino, in arte Cronico, torna con Altrove, il nuovo singolo

in uscita il 26 settembre per Sony Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano nasce come un dialogo ideale con “La musica è finita”, capolavoro legato alla penna di

Franco Califano, reinterpretandone lo spirito e la malinconia in chiave contemporanea.

“Altrove non è una cover, ma un sentiero parallelo: ho preso quell’emozione sospesa, tipica di

Califano, e l’ho tradotta nel mio linguaggio musicale. È una canzone che parla di distanze, di

desiderio di evasione e di quella nostalgia che, a volte, diventa una forza creativa”, racconta

Cronico.

La produzione, affidata ancora una volta a STONHEAD, storico compagno di viaggio dell’artista,

veste il brano con sonorità indie pop che richiamano i cantautori moderni, creando un ponte tra la

grande tradizione della canzone italiana e le nuove sensibilità del panorama attuale.

Altrove anticipa l’uscita di un imminente disco, segnando una nuova e importante tappa nel

percorso di Fabio Parrottino e nella sua collaborazione con Sony Music.