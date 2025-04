Fabrizia Mongiana Nardodipace e RAI Calabria; e le strade

Non è vero, e non c’è alcuna prova che le ferriere di Mongiana siano state trasferite, dopo il 1860, niente di meno che a Terni.

Era stata un’azienda di Stato in età borbonica, il cui pregio era il trattamento umano delle maestranze, e si ammirano le case degli operai; ma era anche assistita come tutto ciò che è statale tipo Pomigliano dei famigerati anni 1070; e poco produttiva e senza mercato economicamente attivo; e senza strade: altro che Terni. Privatizzata, continuò a lavorare fino agli anni 1880, producendo un fucile moderno che venne adottato da più reparti dell’Esercito italiano.

Ci sono molte pubblicazioni serie, e bisognerebbe leggerle, prima di aprire bocca e inventarsi storie alla Pino Aprile e soci. Ora ci manca solo uno sbarco di Ulisse… ahahahahah, non ci manca, perché una decina di anni fa qualcuno (parce sepulto) scoprì che i Megaliti di Nardodipace erano i Lestrigoni dell’Odissea; e venne preso sul serio. Poveri noi!

Megaliti cui nessuno fece, stamani 10 in RAI Calabria, il benché minimo cenno; segno che a Nardodipace hanno rinunciato persino a parlarne, figuratevi a studiarli. Lo stesso per villa della Vittoria di Mongiana, che è un’attrattiva turistica frequentatissima d’estate, ma oggi appena nominata. Fabrizia comparve almeno per l’acqua.

Di buono, stamani, c’è stato evidenziare che i paesi hanno un serio problema di viabilità, e questo ci porta dritti dritti alla Trasversale delle Serre, e all’esigenza di una bretella che da Serra giunga a collegare con pochi chilometri Mongiana e Fabrizia. Quanto a Nardodipace, la cui presenza in provincia di Vibo è senza logica come lo era quando stava con Catanzaro, con poco sforzo sarebbe collegata a Caulonia Marina e alla 106: si vede lo Ionio, da Nardodipace. Storicamente, San Nicola e Cropani, poi dette Mongiana; e Prunari poi detta Fabrizia; e Nardodipace appartenevano al feudo di Castelvetere, poi detta Caulonia.

A proposito di strade, conosceremo mai la sentenza del TAR circa il tratto Gagliato – 106? La causa si è tenuta il 14 marzo, e oggi è 10 aprile.

Ulderico Nisticò