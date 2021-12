“Fabrizio De André. Cantautore, poeta, vate”. Consolidal promotrice di un evento originale a Catanzaro

Nuovo appuntamento culturale promosso a Catanzaro dall’associazione Consolidal, che da anni è impegnata nel campo sociale e culturale sia locale che nazionale. Giovedì 9 dicembre alle ore 17,30, infatti, all’interno della IV Rassegna “Parole, Voci e Suoni di Calabria”, promossa dalla Biblioteca Comunale Filippo De Nobili e dall’Assessorato alla Cultura Città di Catanzaro, si terrà l’incontro dal titolo “Fabrizio De André. Cantautore, poeta, vate”.

Un incontro che, promosso anche dalla Libreria Punto e a Capo di Catanzaro, si prefigge di far conoscere a 360° la figura di uno dei maggiori esponenti della musica italiana del secolo scorso. L’incontro, che si terrà proprio all’interno della Biblioteca De Nobili, dopo i saluti iniziali dell’avvocato Antonio Nania, vicepresidente nazionale di Consolidal, sarà moderato dal giornalista Maurizio Ceravolo e sarà a cura del professor Massimiliano Lepera, il quale cercherà di far calare il pubblico nell’incredibile mondo del cantautore genovese, che ha lasciato delle pietre miliari alla nostra società contemporanea, non soltanto a livello musicale, ma anche poetico e letterario. I suoi testi, vere e proprie poesie, sono strettamente connessi alla società del tempo, ma hanno un sapore attualissimo, trattando di politica, religione, cultura e quant’altro.

Un appuntamento imperdibile, soprattutto per chi è cresciuto con l’intramontabile Faber, ma in generale per la cittadinanza intera, che avrà l’opportunità di approcciarsi in maniera del tutto nuova e originale a un personaggio incredibile. A tal proposito, in linea con le misure anti-covid e per evitare assembramenti, il numero dei posti è limitato e l’ingresso all’evento potrà avvenire soltanto su prenotazione (ai contatti presenti in locandina e qui riportati: massilepera@gmail.com; 3289728606) e se muniti di Green Pass.