Falegnameria in fiamme, indagini sull’origine del rogo

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Rende e Castrovillari con supporto di autobotte del distaccamento di Rossano, sono intervenute questo pomeriggio nel comune di San Marco Argentano per incendio falegnameria.

Interessati dal rogo circa 200 m3 di legname e oltre 1500 pedane in legno stipate in un cortile adiacente la struttura della falegnameria. Le fiamme altissime e l’alta temperatura sviluppata dal rogo hanno danneggiato parte del tetto e la parete esterna dell’attività commerciale per cui in via precauzionale ed in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali si è reso necessario interdire l’accesso ai locali adibiti a laboratorio ed uffici.

Per facilitare l’operazione di spegnimento si sta procedendo allo smassamento dell’enorme catasta di legno utilizzando ruspe e mezzi da lavoro messi a disposizione dal titolare della ditta.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.