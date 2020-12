Falsi tamponi a domicilio, anziani a Soverato nel mirino dei ladri

Le speculazioni sugli anziani proseguono, specie in tempo di pandemia. Nei giorni scorsi, infatti, nelle abitazioni di molti over 70 di Soverato, sono arrivate diverse telefonate che annunciavano l’avvio di un servizio di tamponi a domicilio. Ovviamente, le informazioni erano seguite dalla richiesta di far entrare in casa gli operatori sanitari incaricati di eseguire il test gratuito.

Qualcuno, però, ha immaginato che potesse essere tutto un raggiro e si è rivolto al Comune di Soverato che ha confermato il sospetto: nessuno screening straordinario, solo i tamponi che l’Asp esegue quotidianamente nelle tende installate nella cittadina jonica e ad opera dell’Usca che si muove su indicazione dei medici di Medicina Generale. Dunque, potrebbe essersi trattato di una banda di ladri pronta ad entrare nelle abitazioni per svaligiarle.