Falso carabiniere truffa una donna di 70 anni, denunciata una donna

I carabinieri di Rizziconi hanno denunciato in stato di libertà una donna residente in Campania che nel gennaio scorso si sarebbe resa protagonista di una truffa ai danni di una anziana. In quella occasione, i militari intervennero dopo la telefonata della figlia di una 70enne.

La donna aveva raccontato di essere stata truffata da un sedicente carabiniere e da un sedicente avvocato.

Il truffatore avrebbe raccontato alla vittima che la figlia, in un incidente stradale da lei causato, aveva provocato gravi lesioni nei confronti di una donna che versava in gravissime condizioni.

L'”avvocato” suggeriva all’anziana di rimediare all’accaduto pagando una multa di 3.380 euro, specificando che il versamento sarebbe potuto avvenire in contanti o anche tramite la consegna di monili d’oro. La donna, confusa dalla telefonata, ne riceveva poco dopo una seconda da parte di un uomo che si qualificava come “il maresciallo di Gioia Tauro”.

Il sedicente carabiniere aveva confermato all’anziana la necessità di consegnare la somma di denaro. Convintasi dopo la chiamata del “maresciallo”, la vittima, tenuta al telefono, aveva quindi consegnato ad una donna spacciatasi come “addetta al recupero del debito” i suoi beni per un totale di oltre mezzo chilo di oro.

La donna si era poi allontana in auto. I carabinieri di Rizziconi al termine delle indagini, condotte anche con intercettazione telefoniche, sono riusciti risalire alla presunta responsabile e l’hanno denunciata.