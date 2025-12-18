Falso disabile da oltre 7 anni scoperto dai Carabinieri, sequestrati beni per 144mila euro

La Stazione Carabinieri di Zungri ha notificato un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal gip di Vibo Valentia su richiesta della Procura, finalizzato alla confisca – diretta o in subordine per equivalente – di beni nella disponibilità dell’indagato per circa 144.800 euro, ritenuti profitto del reato contestato.

L’attività trae origine da un’indagine avviata nel gennaio 2025, che ha fatto emergere una presunta indebita percezione di prestazioni assistenziali protrattasi per oltre sette anni e quattro mesi.

Nel periodo considerato, l’uomo avrebbe continuato a beneficiare del trattamento economico dichiarando una condizione di invalidità totale e permanente.

Le verifiche dei Carabinieri – con servizi di osservazione, controllo e pedinamento – avrebbero documentato come il soggetto, formalmente costretto all’uso della sedia a rotelle, fosse invece in grado di deambulare autonomamente e svolgere attività quotidiane, inducendo in errore l’ente previdenziale erogatore.

Parallelamente, i militari di Zungri – con il supporto del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia – hanno ricostruito rapporti finanziari e patrimoniali dell’indagato per individuare beni e disponibilità utili all’eventuale esecuzione della misura cautelare reale disposta dall’Autorità giudiziaria.