Fame e sete di cultura ed emozioni

Il 6, giornata vecchio stile, per chi scrive: la mattina ancora al buio, l’Alba con sport, alto teatro e sublime musica; e quattrocento persone. La sera, affollato convegno a Montepaone, di cui diremo meglio. Ebbene sì, la gente ha le tasche piene di triccheballacche e divertimento obbligatorio da cinepanettone, e cerca emozioni e cultura.

Attenti qui: per cultura non s’intende il noiosissimo discorso, sempre lo stesso, del professorone che legge quaranta fogli tutti con lo stesso tono, mentre il pubblico dorme fingendo di ascoltare; e il solito pistolotto antimafia segue cena… La cultura inizia quando uno ha esaurito l’istruzione, l’erudizione, le conoscenze e la professionalità, e comincia a dubitare di quello che sa, e anche di quello che egli stesso dice.

Per fare un esempio, quelli che scrivono “r1pud1a la guerra” ripetendo cinque parole di un articolo che invece è lungo una settantina, e giustifica, anzi obbliga, per esempio, la guerra alla Serbia del 1999, presidente del Consiglio tale D’Alema, e vicepresidente… peccato che ho l’Alzheimer pilotato e non mi ricordo, ma consultate internet. Ecco la differenza tra scopiazzare e sapere!

La gente vuole partecipare, e ascoltare e apprendere, e giudicare… e non ci casca più a farsi incantare dal dotto televisivo di turno, che quando parla di storia (e se ve lo dico io, fidatevi) s’inventa le cose o dice banalità. Lo stesso per tutto.

È ora di una politica culturale seria; e la Calabria ne ha urgenza, dopo secoli di subcutura del piagnisteo retribuito.

DOVE VOGLIO ARRIVARE? CHE LA PROSSIMA GIUNTA CALABRESE, QUELLA AUTUNNALE, DOVRÀ COMPRENDERE UN ASSESSORE ALLA CULTURA CHE NON SIA IL SOLITO SOPRAMMOBILE DAL 1970 A OGGI, MAGARI APPARISCENTE PERÒ PERFETTAMENTE INUTILE. E IO VOGLIO SAPERLO IN CAMPAGNA ELETTORALE; SE NO, O SE NON MI PIACE, NON VOTO.

Ulderico Nisticò