Far west sulla Statale 106, spari di arma da fuoco contro un autovelox

Spari di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’autovelox installato lungo la statale 106 nel Comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. La scoperta da parte delle autorità è avvenuta nella mattinata di sabato 4 gennaio, quando alcuni cittadini avrebbero notato e segnalato gli evidenti segni dei colpi su più parti del dispositivo.

Il dispositivo danneggiato è stato smontato dalla società che intervenuta sul posto, ha accertato che il danneggiamento si è verificato in seguito ai colpi di arma da fuoco. L’amministrazione comunale di Simeri Crichi ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

”E’ un atto deplorevole, direi gravissimo. L’ autovelox c’è dal 2019 e tutte le risorse ricavate vengono spese per il bene comune, in primis per la sicurezza stradale. Si può obiettare sulla giusta collocazione, ma non assistere a un vandalismo becero non degno di un paese civile”, ha dichiarato il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella.