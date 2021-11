Farina italiana contaminata da micotossine. Allerta del Ministero della Salute

Il ministero della salute ha pubblicato un avviso di richiamo per la farina di Mais Fioretto a marchio Molino Sapignoli. Il prodotto, venduto in confezioni da 1kg, è risultato contaminato da alti valori di micotossine, dunque non adatto al consumo alimentare.

Il lotto incriminato è il 210249, con data di scadenza indicata in 01-10-2022 ed è stato prodotto dall’azienda Molino Sapignoli con sede dello stabilimento in via Calilese n 151, Cesena FC. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per una tutela della salute dei consumatori raccomanda di non utilizzare la farina oggetto del richiamo e di riportarla (anche in caso di confezioni aperte) presso il punto vendita d’acquisto, dove l’importo pagato sarà rimborsato.