Farmaceutico SIT segnala ritiro volontario medicinale per bambini. Ecco lotto e info

La ditta Farmaceutico SIT srl, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo cautelativo di un lotto della specialità medicinale BUCCALIN Bambini.

Questo farmaco del gruppo terapeutico “Vaccini batterici” è indicato nel trattamento della “Profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie (respiratory tract infections, RTI) negli adulti.e nella “Profilassi delle infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori (respiratory tract infections, RTI) nei bambini da 2 anni di età”.

Nello specifico si tratta del lotto n. 1050D con data di scadenza 2-2024, BUCCALIN Bambini 4 compresse gastroresistenti – AIC n. 022928016. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato attuato a seguito di disposto in via cautelativa escludendo un impatto per la sicurezza del paziente.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al Customer Service dell’azienda telefonano allo 0384/807398-0384/807326 (Lunedì- Venerdì 8.30-12.30; 13.30-17.30) o inviando una e mail all’ndirizzo: customerservice@sit-farmaceutici.com.