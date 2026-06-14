Farmacia territoriale di Soverato: la vittoria di chi non ha voce, ma non è ancora finita!

Oggi è una giornata importante per chi, ogni giorno, è costretto a lottare per accedere a una terapia salvavita.

Per anni si sono registrate file interminabili all’esterno della farmacia territoriale di Soverato, con persone costrette ad attendere su un marciapiede anche per ore, spesso in condizioni difficili, tra caldo torrido, pioggia e altre avversità climatiche, e con spazi non adeguati rispetto al numero di utenti e alla natura del servizio.

Una situazione che si inserisce in un quadro più ampio di progressivo indebolimento e smantellamento della sanità pubblica, che ha reso sempre più complesso e diseguale l’accesso ai servizi essenziali sul territorio.

Le criticità sono state più volte segnalate dai cittadini che hanno chiesto interventi strutturali e risposte concrete. Dopo mesi di lotta finalmente viene annunciato un percorso di trasferimento della farmacia territoriale in una nuova sede ritenuta più idonea, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’organizzazione e l’accesso al servizio.

Pur accogliendo con attenzione questo passaggio, resta fondamentale che non si tratti di un intervento solo formale, ma di un reale miglioramento delle condizioni di accesso e di cura per le persone, da realizzare in tempi rapidi e certi, anche in vista della stagione estiva ormai imminente.

Ogni persona coinvolta in questa mobilitazione ci ha chiesto di dare voce alle proprie richieste, affinché venissero ascoltate. Perciò continueremo a seguire la situazione con attenzione, perché il diritto alla salute non può essere subordinato a disservizi, attese e condizioni indegne.