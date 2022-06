Farmaco antinfiammatore ritirato volontariamente, ecco info e lotto  

AIFA ha disposto il ritiro di un noto farmaco antispastico. Nel dettaglio si tratta del lotto n. 210731 del medicinale “PENTACOL 1,5 g granulato per sospensione rettale 20 buste” con scadenza 05/2023 AIC n. 026925038 della ditta Sofar SpA con sede attiva in via Firenze, 40 a Trezzano Rosa in provincia di Milano.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006, a seguito della comunicazione di ritiro volontario da parte della ditta Sofar SpA, concernente difficoltà di ricostituzione in confezioni.

PENTACOL granulato per sospensione rettale: è utilizzato nel trattamento della colite ulcerosa, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione rettosigmoidea. La ditta Sofar SpA, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.