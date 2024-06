Fascio di luce avvistato nei cieli del Sud Italia, numerose segnalazioni dalla Calabria, Sicilia e Campania

Un fascio di luce, accompagnato da un oggetto non identificato, è stato avvistato nei cieli del Sud Italia nella serata di ieri, domenica 23 giugno, tra le 21.30 e le 22.

Lo strano fenomeno è stato segnalato in diverse regioni, tra queste Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Su social sono state pubblicate numerose fotografie e video dagli utenti stupiti e incuriositi dal particolare avvistamento.

“Una luce stranissima che non avevo mai visto, sembrava che sotto avesse una sorta di nuvola”, si legge in un commento pubblicato su Facebook.

Un fenomeno simile era stato segnalato diversi mesi fa, a novembre 2023. In quell’occasione uno strano alone era stato avvistato in diverse zone del nord Italia, in particolare tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Poche ore dopo il Ministero della Difesa francese aveva spiegato su Twitter di essere responsabile del curioso fascio di luce.

Ancora non stata data invece una spiegazione al curioso avvistamento avvenuto ieri sera, domenica 23 giugno. Alcuni hanno ipotizzato si sia trattato di una sonda per rilevamenti meteorologici: “È pieno di avvistamenti praticamente identici a questo, è luminoso perché a quella altezza è ancora percepibile la luce solare che si infrange su di esso”, ha scritto un utente commentato un video pubblicato su una pagina social.

Altri invece parlano di un razzo che esce dall’atmosfera terrestre, con i gas attorno che creano questi spettacoli di luce quando sono colpiti dalla luce solare. Questa seconda ipotesi potrebbe essere la più probabile.

Infatti, l’avvistamento odierno potrebbe non essere altro che il rilascio dei satelliti Starlink. Secondo quanto si apprende, infatti, nel pomeriggio è stato lanciato dagli Stati Uniti un razzo contenente, appunto, i satelliti Starlink da rilasciare in atmosfera. (Fanpage.it)