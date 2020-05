Feltri contro Jole Santelli: “In Calabria la ‘Ndrangheta è già arrivata, anzi non se ne è mai andata”

Il giornalista e Direttore di Libero, Vittorio Feltri, nelle ultime settimane non è stato certamente tenero con i Meridionali. Tanti i suoi discutibili editoriali e delle dichiarazioni francamente evitabili (“In alcuni casi i Meridionali sono inferiori”, ndr).

Le proteste di vip e non solo non lo hanno certamente fermato, anzi. Vittorio Feltri, in un post su Twitter, ha rincarato la dose. Ecco quanto si legge: “Jole Santelli, governatrice della Calabria avverte: “se restiamo fermi arriva la ‘Ndrangheta”. Non si preoccupi: è già arrivata, anzi non se ne è mai andata”.

Jole Santelli, governatrice della Calabria, aveva recentemente dichiarato a La vita in diretta, su Rai 1: “Si riapre ma non è che avremo i ristoranti pieni, avremo poca gente, c’è paura, dobbiamo cercare poco a poco di rimetterli in moto. O ci siamo noi a dare delle risposte oppure o questo territorio diventerà preda di chi le risposte purtroppo le dà, e le dà velocemente, e si chiama criminalità organizzata”.

Tutti i meridionali, sul web, si sono schierati contro Feltri e dalla parte della governatrice della Calabria.