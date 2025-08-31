Femminicidio sventato in Calabria, tre giovani intervengono contro un uomo armato di coltello

I nastri dei carabinieri delimitano la scena di una brutale aggressione, con le tracce di sangue a terra a testimoniare il dramma che per poco non è costato la vita a una donna di 70 anni.

​La violenza si è scatenata a mezzogiorno, quando la vittima, a bordo della sua Fiat Panda, ha incrociato l’ex marito, con cui i rapporti erano tesi da tempo a causa di una separazione difficile.

L’uomo l’ha inseguita con la sua Mercedes, speronando l’auto della donna per costringerla a fermarsi.

Armato di un coltello, l’aggressore è sceso dalla sua vettura e ha iniziato a colpire la 70enne con una violenza inaudita. “Una furia cieca,” raccontano i testimoni che hanno assistito alla scena.

A salvare la donna da un tragico epilogo è stato il coraggioso intervento di alcuni giovani, che hanno bloccato l’uomo e chiamato i soccorsi.

​La vittima è stata ricoverata d’urgenza a Cosenza e, sebbene non sia in pericolo di vita, è scampata alla morte solo per una fortunata coincidenza. L’ex marito, accusato di tentato omicidio, è ora piantonato dai militari in ospedale, dove si trova agli arresti domiciliari.