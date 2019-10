Ferito in un incidente con la bici a settembre, 41enne muore all’ospedale di Catanzaro

Era rimasto coinvolto in un sinistro alla guida della sua bicicletta il 29 settembre scorso in località Bellafemmina a Lamezia Terme, è deceduto all’ospedale di Catanzaro. Un cittadino del Togo di 41 anni non ce l’ha fatta a sopravvivere alle lesioni patire nello scontro con una Peugeot.

La polizia locale che era intervenuta nell’immediatezza aveva sottoposto a sequestro i veicoli coinvolti ai fini della ricostruzione del sinistro. Disposto esame autoptico. Si prosegue nel lavoro di accertamento di ricostruzione della dinamica sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.