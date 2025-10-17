Fermato dopo furto in un negozio aggredisce e morde un agente, arrestato

È stato arrestato l’uomo di nazionalità marocchina, accusato di furto, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto lo scorso 2 ottobre a Gioia Tauro.

I fatti si sono verificati in un’area commerciale nei pressi dello svincolo autostradale, dove gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione per furto in un negozio di articoli sportivi.

Dopo aver ascoltato il titolare e raccolto le prime testimonianze, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto poco distante, ancora in possesso della refurtiva. Da subito però si è mostrato ostile, rifiutando di collaborare e di fornire le proprie generalità.

Durante l’accompagnamento in Commissariato, la situazione è degenerata: l’uomo ha colpito un agente con dei calci e morso alla mano un secondo, causandogli una ferita.

Considerati anche i numerosi precedenti, il soggetto è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa della convalida e del rito direttissimo.