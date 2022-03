Fermato per un controllo, gli trovano 3,6 kg di cocaina nella ruota di scorta. Giovane calabrese arrestato a Messina

I carabinieri hanno arrestato a Messina un giovane calabrese per detenzione di 3,6 kg di cocaina. Durante alcuni servizi coordinati per il controllo del territorio, i militari hanno fermato un’autovettura con alla guida il giovane che, durante il controllo, mostrava un insolito nervosismo non fornendo plausibili ragioni circa i suoi spostamenti.

Insospettiti i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare. E proprio all’interno dell’auto, abilmente occultati all’interno del pneumatico della ruota di scorta riposta nel bagagliaio posteriore del veicolo, sono stati trovati o 3,6 chili di cocaina, suddivisa in tre panetti.

La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata ai carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina che, dopo le analisi di laboratorio, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente e pertanto il giovane è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.