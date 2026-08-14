Ferragosto, Naturium sceglie la Calabria: oggi la spesa, domani il tempo per viverla

Da Sgrò l’invito a portare in tavola le eccellenze del territorio. Il 15 agosto i punti vendita resteranno chiusi: «Una scelta anche etica, perché la festa possa essere tale anche per i nostri dipendenti e le loro famiglie»

“Oggi scegli la Calabria anche facendo la spesa, domani vivila” . È questo il messaggio con cui Naturium accompagna il Ferragosto, legando la valorizzazione delle produzioni regionali a una scelta precisa: il 15 agosto i punti vendita resteranno chiusi, per consentire anche ai dipendenti di trascorrere la giornata di festa con le proprie famiglie.

Alla vigilia di Ferragosto, l’invito è dunque a preparare la tavola riscoprendo sapori, produzioni e specialità del territorio. Un messaggio che si inserisce nel “Mese Calabrese”, l’iniziativa attraverso la quale Naturium mette al centro una selezione di prodotti e aziende della regione, trasformando anche la spesa quotidiana in un’occasione per conoscere e sostenere le eccellenze locali.

Il pranzo del 15 agosto può così diventare una vetrina della Calabria: prodotti selezionati, sapori identitari e produzioni capaci di raccontare una terra attraverso ciò che arriva sulla tavola.

Ma il messaggio non si ferma al cibo. Per Naturium, infatti, Ferragosto è anche un’occasione per vivere il territorio: visitare borghi, raggiungere il mare o la montagna, scoprire luoghi nuovi, trascorrere tempo con amici e familiari e, almeno per un giorno, uscire dai ritmi ordinari.

È proprio in questa prospettiva che si inserisce la decisione (da sempre) di tenere chiuso nel giorno di Ferragosto. Una scelta rivendicata con serenità e senza contrapposizioni rispetto alle attività che adotteranno decisioni differenti.

«Per noi – spiega Gianni Sgrò – è anche una scelta etica. Riteniamo giusto che una giornata di festa possa essere davvero tale anche per i nostri dipendenti e per le loro famiglie. In Calabria Ferragosto ha sempre rappresentato la famiglia, l’allegria, la serenità, il tempo trascorso insieme, fuori dalle routine di tutti i giorni. Cerchiamo di non trasformarlo in una giornata come le altre».

Una filosofia che prova quindi a mettere insieme consumo consapevole, identità territoriale e qualità del tempo. Il 14 agosto la Calabria si può scegliere anche attraverso ciò che si mette nel carrello; il 15 agosto, invece, l’invito è a viverla pienamente, tra luoghi, affetti e momenti di condivisione.

Per Naturium, almeno per un giorno, anche abbassare le saracinesche diventa parte dello stesso messaggio: lasciare spazio alla festa, affinché possa esserlo, per quanto possibile, davvero per tutti.